Le discours d’un roi. Dans les colonnes du quotidien brésilien A Folha de São Paulo, le roi Pelé a accordé une longue interview. Plutôt rare dans les médias ces derniers temps, la légende du football brésilien a évidemment été interrogée sur l’actualité du monde du ballon rond. Il n’a pas pu échapper aux questions au sujet de Neymar, qu’il avait pris sous son aile lors des débuts de l’attaquant à Santos. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il porte un regard assez critique sur son évolution.

« Parfois, j’échange avec son père. Je vois aussi parfois Neymar pour des publicités. C’est devenu difficile de défendre Neymar pour toutes les choses qu’il fait autour du football. Et j’ai parlé avec lui, je lui ai dit qu’il avait du football à revendre. J’ai été deux fois avec lui en Europe récemment, nous avons discuté et je lui ai expliqué cela. "Dieu t’a offert un don pour le football. Mais ce que tu as fait, ça complique tout" », a-t-il expliqué, entre rappel à l’ordre et affection, tout en relativisant les critiques à l’encontre de la Seleção, éliminée en quart de finale du Mondial 2018 contre la Belgique (2-1).

« Tout le monde me compare avec Mbappé. On se ressemble pas vrai ? »

Cette Coupe du Monde, justement, a vu l’émergence de Kylian Mbappé, qui lui a été comparé pour sa précocité. Pelé a répondu, voyant avant tout des similitudes physiques et morphologiques. « Tout le monde me compare avec Mbappé. On se ressemble pas vrai ? Mais il a déjà 19 ans. Il a gagné le Mondial. On m’a envoyé ça pour me chambrer, mais il me rendait hommage. Cela fait 40 ans que j’ai arrêté de jouer. Je ne sais pas où vous avez trouvé cette photo, parce qu’on se ressemble terriblement, quasiment au même âge », a-t-il confié avant de revenir sur leur échange par réseaux sociaux interposés.

« Quand on m’appelle, je réponds. Je n’utilise que très peu les réseaux sociaux. Cette histoire avec Mbappé, ça n’aurait pas existé. Les gens en Europe envoient des choses par ce diable d’engin sans fil. C’est un nouveau monde. Je suis encore analphabète dans ce domaine », a-t-il expliqué, tempérant donc l’emballement autour de cette affaire, avant de comparer les deux attaquants du Paris SG. « Je crois que Neymar est un footballeur plus complet, mais en Europe, tout le monde parle davantage de Mbappé », a-t-il conclu.