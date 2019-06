L’histoire entre le dinosaure italien et le club de la capitale aura finalement tourné court. Gianluigi Buffon va quitter le PSG un an seulement après son arrivée au club. À 41 ans, il a repoussé une offre de prolongation. Lors du rassemblement de la sélection italienne, en marge des rencontres de qualifications à l’Euro 2020, en Grèce et face à la Bosnie-Herzégovine, Marco Verratti s’est exprimé sur son ex-coéquipier au PSG. Un joueur qui selon lui a marqué le groupe de Thomas Tuchel.

« Avant la fin de la saison, je lui ai longuement parlé et je savais qu’il allait peut-être partir. Cela ne fait qu’un an que nous sommes ensemble, mais cela a suffi à ce que Gigi soit aimé de tous. Il va tellement me manquer, partager le vestiaire avec un tel champion est une expérience que je garderai avec moi toute ma vie », a déclaré le milieu italien, avant d’inviter le gardien de but quadragénaire à rejoindre la sélection. « S’il revenait en équipe nationale, ce serait bien, car Buffon a non seulement beaucoup gagné dans sa carrière, mais il a aussi du charisme et de l’intelligence, c’est vraiment rare que nous devions rester proches les uns des autres. Un champion comme lui est toujours nécessaire, donc s’il devait revenir dans l’équipe nationale, quel que soit son rôle, ce serait un avantage pour tous », a-t-il déclaré.

