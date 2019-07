Officiellement annoncé comme nouveau joueur du Paris SG la semaine passée, Ander Herrera (29 ans) a accordé un entretien à Marca. Et dans les colonnes du quotidien sportif espagnol, le milieu de terrain, qui s’est engagé jusqu’en juin 2024, a notamment évoqué la situation de Kylian Mbappé (20 ans) et Neymar (27 ans), sans cesse annoncés sur le départ.

« Je crois qu’ils vont rester. Je viens juste d’arriver et, quand j’arrive dans un nouveau club, je parle le moins possible, j’écoute beaucoup et je m’imprègne de tout ce qui se passe. En premier lieu, ce que je vais faire, c’est penser à travailler, à m’améliorer au quotidien, respecter mes partenaires qui sont des stars ici et j’espère pouvoir jouer avec eux car je suis sûr qu’ils me rendront meilleurs », a lancé l’Ibère. Le message est passé.

