Quadruple tenant du titre de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain disputait son premier match dans cette édition 2018-2019 ce dimanche contre la Garde Saint-Ivy Pontivy. Au stade du Moustoir, le club de la capitale s’est imposé 4-0. Après la rencontre, Stanley N’Soki a livré ses premiers sentiments.

« Pour 2019, on débute par une victoire, c’était important surtout dans un match à élimination directe. C’était important de gagner même contre une équipe un peu plus modeste. On a repris l’entraînement il y a quelques jours. (...) Je tiens à féliciter cette équipe de Pontivy », a expliqué le défenseur parisien au micro d’Eurosport 2.