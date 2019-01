L’entrée en lice du champion. Après les premières rencontres des 32es de finale de Coupe de France, le Paris Saint-Germain, quadruple tenant du titre et vainqueur de la compétition à douze reprises (record de cette CdF, ndlr), défiait la Garde Saint-Ivy Pontivy au stade du Moustoir, antre du FC Lorient. Pour son premier match de l’année, le champion de France voulait forcément débuter sur une bonne note, alors que son adversaire visait bien évidemment un véritable exploit face au PSG. Pour ce match très important, certainement celui de la saison pour son équipe, Yannick Blanchard optait pour un 3-5-2 avec Jégu et Pierre-Charles aux avant-postes. Côté parisien, Thomas Tuchel optait pour un 3-4-3. Absent depuis le début de la saison, Layvin Kurzawa effectuait son grand retour sur les terrains, lui qui était touché au dos. Devant leur public, les Pontivyens se procuraient rapidement la première opportunité avec une frappe pas inquiétante de Pierre-Charles (2e).

La réponse parisienne ne tardait pas puisque Mbappé cadrait une tête mais Daoudou se couchait bien (3e). Dès lors, les Parisiens s’installaient dans le camp adverse. Le portier de Pontivy réalisait de belles interventions (8e, 14e) avant de s’imposer sur une frappe de Mbappé (19e). Mais après un long temps-fort, les troupes de Thomas Tuchel trouvaient la faille. Très actif depuis le début de rencontre, Neymar cherchait Dani Alves sur un centre et le malheureux Julé envoyait le ballon au fond de ses filets (24e, 0-1). Auteur de la première tentative, Pierre-Charles avait ensuite une occasion en or d’égaliser mais l’attaquant de la GSI faisait le mauvais choix et écrasait trop sa frappe (26e). Les locaux insistaient et Dahyot voyait sa frappe passer largement au-dessus du but d’Areola (34e), avant de retenter sa chance plus tard (43e). De l’autre côté, Mbappé ratait la finition après une belle action collective (35e). Le score en restait donc à 1-0 en faveur du PSG à la pause.

Le PSG en mode diesel

Au retour des vestiaires, les deux entraîneurs conservaient les mêmes acteurs, et le Paris Saint-Germain s’approchait directement de la surface pontivyenne. Après une première situation pour Mbappé (49e), Dani Alves et Neymar combinaient à l’entrée de la surface. Le second armait une frappe qui était finalement repoussée par la défense adverse (58e). À l’heure de jeu, Le Nouen remplaçait Dayot pour Pontivy (60e), histoire d’apporter du sang neuf, alors que côté parisien, Rimane et Diaby entraient en jeu à la place de Kurzawa et Nkunku (63e). Les Ponitvyens cherchaient alors à égaliser mais le score ne bougeait pas et Julé cédait sa place à Ayivi (65e). Et après une nouvelle claquette (68e), Daoudou devait s’incliner une deuxième fois ce soir. Après un bon travail de Diaby sur la gauche, Neymar terminait l’action à bout portant (70e, 0-2). Mais les affaires se compliquaient ensuite pour Pontivy...

Auteur de plusieurs parades, Daoudou sortait encore une tentative de Dani Alves (76e), mais M. Lavis accordait un penalty au PSG pour un tacle les deux pieds décollés de Paillot sur Mbappé (76e). Le champion du Monde se faisait justice et transformait ce penalty en prenant à contre-pied le portier adverse (77e, 0-3). Les derniers changements étaient alors opérés : Thiago Silva était remplacé par Bernat (80e), tandis que Le Ho entrait en jeu à la place de Péru (81e). En fin de rencontre, Draxler se chargeait de corser l’addition. L’international allemand, servi par Neymar, piquait son ballon pour marquer le quatrième but parisien (87e, 0-4). Après de temps additionnel, l’arbitre sifflait la fin de cette rencontre. Pour sa reprise, le Paris Saint-Germain dominait donc la Garde Saint-Ivy Pontivy (4-0) et accédait aux seizièmes de finale.

