La saison 2018-2019 du Paris Saint-Germain est terminée, et le club de la capitale a terminé cet exercice sur une défaite contre le Stade de Reims vendredi soir au Stade Auguste Delaune (1-3, 38e journée de Ligue 1). Placé désormais aux vacances pour certains joueurs, alors que d’autres vont jouer la Copa America, l’Euro Espoirs ou encore des matches amicaux avec leur sélection respective.

Et comme l’explique RMC Sport, la reprise des champions de France aurait été fixée au 8 juillet prochain, avec ensuite un petit tour en Asie dès le 23 pour une pré-saison et le Trophée des Champions à Shenzhen (Chine) quatre jours plus tard face au Stade Rennais. Les joueurs n’évoluant pas en sélection bénéficient donc de six semaines de vacances.