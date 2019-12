Les jours d’Edinson Cavani au Paris Saint-Germain semblent bel et bien comptés. Devenu simple remplaçant de luxe dans la tête de Thomas Tuchel, le buteur uruguayen de 32 ans, qui a raté l’immanquable hier face à Nantes en toute fin de match, risque de ne pas prolonger son contrat (qui s’achève en juin prochain) si cette situation perdure. Et ça tombe bien car l’Atlético de Madrid lui fait toujours de l’oeil.

Madrid, une destination qui séduit le Matador selon son entourage. « L’Atlético nous a appelés pour manifester son intérêt pour Edinson et il pourrait y aller l’été prochain. Il y a un intérêt, mais nous n’avons pas encore parlé de chiffres. L’Atlético est un grand club et une belle option pour le joueur à qui l’idée plait en raison du prestige du club, de la Liga, de la langue et parce qu’il y jouerait la Ligue des Champions », a déclaré un proche à AS. Affaire à suivre.