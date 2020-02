« Pour Neymar, Marquinhos et Thiago Silva, le match arrive trop tôt. Ils ne seront pas disponibles contre Lyon. Juan Bernat, Colin Dagba, et Abdou Diallo seront également absents. » Présent en conférence de presse samedi avant le choc entre le PSG et l’OL (21h, à suivre en direct sur notre site), Thomas Tuchel avait évoqué les nombreuses absences.

Et à quelques heures du match, le club de la capitale a dévoilé le groupe du technicien allemand. Un groupe dans lequel figure notamment le jeune Denis Franchi (18 ans), gardien de but de l’équipe U19. Le milieu de terrain espagnol Ander Herrera est lui de retour dans le groupe après avoir manqué le match à Nantes. À noter que le Camerounais Eric Maxim Choupo-Moting n’a pas été retenu.

Le groupe du PSG :