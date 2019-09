Battu par le Stade de Reims (0-2) mercredi soir, le Paris Saint-Germain va tenter de renouer avec la victoire samedi contre les Girondins de Bordeaux (17h30, 8e journée de Ligue 1). Présent en conférence de presse ce vendredi, Thomas Tuchel a expliqué que Kylian Mbappé et Mauro Icardi allaient être dans le groupe.

Et justement, le groupe parisien vient d’être dévoilé. L’attaquant français et l’international argentin sont bien là. Mais d’autres joueurs sont toujours absents. Il s’agit de Thilo Kehrer, Colin Dagba, Julian Draxler, Eric Maxim Choupo-Moting et Edinson Cavani.

Le groupe du Paris SG :

