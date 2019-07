Arrivé il y a quelques jours en Chine pour poursuivre sa préparation estivale, le Paris Saint-Germain s’apprête à défier l’Inter en match amical (samedi à 13h30, à suivre en direct sur notre live commenté). À deux jours de la rencontre, le club de la capitale a dévoilé le groupe retenu pour ce déplacement à Macao.

Et deux joueurs vont manquer ce match amical contre les Nerazzurri : Neymar et Presnel Kimpembe. Le PSG explique dans son communiqué que les deux joueurs vont rester à Shenzhen pour poursuivre leur rééducation. « Presnel Kimpembe et Neymar Jr restent au camp de base à Shenzhen afin de continuer leur travail physique individuel deux fois par jour avec des membres du staff pour prolonger leur préparation », peut-on lire sur le site du club.

Le groupe parisien : Aouchiche, Areola, Bakker, Bernat, Bulka, Cavani, Dagba, Diallo, Draxler, Guclu, Hemans, Herrera, Innocent, Jese, Kehrer, Kurzawa, Kouassi, Mbappe, Mbe Soh, Meunier, Nsoki, Sarabia, Toufiqui, Trapp, Verratti, Zagre

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10