Depuis qu’ils ont rejoint le Paris Saint-Germain en 2017, Neymar et Kylian Mbappé font énormément parler, surtout en Espagne. Annoncés dans le viseur du Real Madrid et du FC Barcelone, les deux stars parisiennes font régulièrement la Une des quotidiens ibères. Et s’il y en a un qui aimerait voir l’un des deux débarquer (ou revenir)à en Liga, c’est bien le président de la ligue, Javier Tebas.

« L’un des deux. Ou les deux. Je ne sais pas si Florentino (Pérez) veut recruter l’un des deux. Nous avons travaillé pour que la marque (de La Liga) soit au-dessus des joueurs. ce que l’on ne sait pas en revanche, c’est jusqu’à quel point ils (Neymar et Mbappé) nous auraient favorisés en étant déjà ici », a-t-il déclaré au micro de la Cadena COPE.