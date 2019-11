Début novembre, c’est un Leonardo plutôt agacé qui se présentait devant les médias après la victoire face à Bruges. Dans les couloirs du Parc des Princes, le directeur sportif du club francilien avait notamment répondu à des déclarations de Zinedine Zidane qui expliquait avoir cru comprendre que le rêve de Kylian Mbappé était de jouer au Real Madrid. « Ça agace un peu, ça dérange. Je pense que ce n’est pas le moment de parler de ça en premier », avait-il confié.

Cette fois, après le match qui a opposé le Paris Saint-Germain au Real Madrid au Santiago Bernabéu, l’ancien grand joueur de la Canarinha semblait un peu plus détendu lorsqu’il a évoqué les nouveaux propos de Zinedine Zidane, « amoureux » du joueur. « Il a dit ça ? Je n’ai pas vu. La seule chose que je sais, c’est que Mbappé reste ici à 100%. Mbappé, il est là, c’est un joueur du Paris Saint-Germain à 100%. Le reste, c’est le reste. On avance doucement mais on avance (sur la prolongation du joueur, NDLR) », a expliqué Leonardo, souriant, devant les caméras de RMC Sport. Espérons, pour lui et pour les supporters parisiens, que ce soit le cas !