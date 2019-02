Thiago Silva est aujourd’hui un défenseur accompli et surtout le capitaine du Paris Saint-Germain qui rêve toujours de victoire finale en Ligue des Champions. Mais pour cela, il faudra se défaire de Manchester United qui ont remporté neuf rencontres sur dix depuis l’arrivée d’Ole Gunnar Solskjaer à leur tête après le départ de José Mourinho. Pourtant, le Brésilien a craint de devoir arrêter sa carrière alors que celle-ci n’était qu’à ses débuts.

« Même si quand j’étais jeune, j’ai affronté beaucoup de difficultés, celle-là c’était différent. Parce que j’étais déjà un joueur professionnel, j’avais déjà réalisé mon rêve, explique Silva. Et quand je suis arrivé à l’hôpital en Russie, on m’a dit que je devais arrêter ma carrière pendant quatre à six mois pour espérer pouvoir rejouer un jour. Mais je n’étais pas sûr que je pourrais rejouer au football. Mon rêve pouvait s’arrêter là, un an ou deux après. Je pensais que c’était la fin de ma carrière. C’est pour ça que l’émotion est très forte », explique le Brésilien à propos d’une tuberculose contractée lors de son passage au Dynamo Moscou en 2005 dans l’émission de RMC, Transversales. Le défenseur de 34 ans aura à coeur de montrer l’excellent joueur, robuste, qu’il est devenu face à Romelu Lukaku lors de la première rencontre le 12 février prochain à Old Trafford.