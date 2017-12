Hatem Ben Arfa n’a plus joué avec le PSG depuis avril 2017 et un match de Coupe de France contre Avranches. Le milieu offensif français (30 ans) entend finir sa saison au PSG et quitter la capitale l’été prochain, plutôt que de rejoindre un club cet hiver en cours de saison, sans avoir effectué de préparation avec ses nouveaux coéquipiers.

D’après Le Parisien, trois clubs seraient enclins à faire venir Ben Arfa : Leicester, entraîné par son ancien coach à Nice Claude Puel, Nice justement, et Lyon, son club formateur. Ces trois équipes sont des possibles points de chute pour HBA, même si aucune négociation n’a été rendue publique jusqu’à maintenant.