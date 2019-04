Auteur de son premier but avec l’Italie à l’occasion de sa 3e sélection, il y a six ans, Marco Verratti a récidivé lors de la trêve de mars, contre le Liechtenstein (6-0), rencontre comptant pour les qualifications à l’Euro 2020. Une semaine plus tard, il inscrivait son premier but de la saison avec le Paris Saint-Germain, en demi-finale de Coupe de France, face à Nantes (3-0). Interrogé en conférence de presse, samedi, à la veille de la rencontre face à Strasbourg, le milieu de terrain a évoqué ces derniers jours, marqués par les 10e et 11e buts de sa carrière.

« Oui cela a été une semaine un peu particulière, car je n’ai pas l’habitude de marquer. Je suis encore plus content car c’était un match important (demi-finale de Coupe de France face au FC Nantes, ndlr). Le football va vite. J’espère continuer. (…) Le coach me fait beaucoup de blagues, me disant qu’il faut que je marque plus, m’encourageant à frapper plus. C’est quelque chose qui ne fait pas trop partie de mon jeu. Ce n’est pas ma caractéristique principale de marquer, moi je fais marquer. Mais il faut tenter un peu plus de loin », a t-il déclaré.