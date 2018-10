Lié au PSG jusqu’en juin 2021, Marco Verratti tarde à prolonger dans la capitale. Selon L’Équipe, le joueur et le club continuent leurs négociations pour une éventuelle prolongation de deux ans de son contrat (jusqu’en 2023). Les deux parties devraient prochainement se mettre d’accord.

Cela fait maintenant plus d’un an (été 2017) qu’une officialisation est attendue. L’an dernier, cela été presque bouclé, mais rien n’avait été établi. D’autre part, il reste toujours en conflit avec son ancien agent, Donato Di Campli, dont il s’était séparé il y a plus d’un an, après son transfert avorté au FC Barcelone, au profit de Mino Raiola.