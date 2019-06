Les supporters parisiens sont globalement heureux du retour de Leonardo au poste de directeur sportif mais ils ne semblent pas être les seuls. Les joueurs aussi sont contents, notamment les Brésiliens. Après Thiago Silva, c’est Marquinhos qui s’est réjoui du retour de l’homme de 49 ans au PSG. Le défenseur central s’est exprimé cette nuit après la victoire du Brésil 3-0 en ouverture de la Copa America.

« Leonardo m’a appelé vendredi pour me laisser son numéro et dire qu’il était le nouveau directeur sportif. C’était juste un petit message, rien de spécial. C’est quelqu’un qui a apporté beaucoup au club. Il a fait de bons recrutements. Il a été au début de tout le projet actuel du PSG. Il revient six ans après et c’est une autre situation. Le club est dans une autre dimension. J’espère qu’il va faire des bonnes choses, qu’il va réorganiser la maison pour qu’on puisse aller vers l’avant. »

