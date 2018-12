Arrivé sur le banc du PSG en début de saison, Thomas Tuchel fait l’unanimité auprès des supporters, mais également des joueurs. Si les résultats aident forcément, sa proximité avec ses ouailles est aussi appréciée. Pourtant, bien qu’il soit d’un naturel calme devant les journalistes, au sein du vestiaire, il est capable de taper du poing sur la table. C’est ce qu’a confié Marquinhos au journal Le Parisien, avant le match de Coupe de la Ligue à Orléans ce mardi (21h, à suivre en direct sur notre site).

« Il a sa touche et sa philosophie. C’est un coach très clair, lorsqu’il a quelque chose à dire, il le fait. Vous ne le voyez peut-être jamais énervé, mais nous, on le connaît ! Il a une deuxième personne en lui. On le voit quand même plus souvent joyeux et content, il rigole, parle beaucoup avec nous. Mais le moment où il faut serrer le poing et tirer les oreilles des joueurs, il le fait aussi », a-t-il déclaré au quotidien francilien. Avec une première partie de saison réussie (Paris est invaincu en Ligue 1 et premier de son groupe en Ligue des Champions), la méthode Tuchel fonctionne parfaitement pour l’instant.