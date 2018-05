Fin avril, Unai Emery annonçait son départ du Paris Saint-Germain. Le technicien basque dont le contrat s’achevait en juin prochain, aura donc passé deux saisons sur le banc parisien. Deux années où l’ancien entraîneur du Séville FC aura glané deux trophées des Champions, deux coupes de la Ligue, deux coupes de France et un titre de champion de France. Son successeur devra donc réaliser un sans faute sur la scène nationale et propulser le PSG dans le dernier carré de la Ligue des champions, ce qu’Emery n’a pas réussi à faire en deux saisons. Désigné comme favori par les médias allemands et français depuis plusieurs semaines pour succéder au coach basque, Thomas Tuchel a été intronisé nouvel entraîneur du Paris SG ce jour.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Thomas Tuchel au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle. Le technicien allemand a signé un contrat de deux ans avec le club champion de France. C’est dès l’âge de 27 ans que le natif de Krumbach, en Bavière, a entamé sa carrière d’entraîneur, à la tête des équipes de jeunes du VfB Stuttgart. En 2009, Thomas Tuchel assume pour la première fois le management d’un groupe professionnel en prenant les rênes du FSV Mayence. Une équipe qu’il dirigera pendant cinq saisons en Bundesliga. Adepte d’un football offensif, dynamique et au registre tactique étoffé, il devient l’un des entraîneurs les plus novateurs et les plus suivis d’Allemagne. En 2015, il se voit choisi par le Borussia Dortmund. En deux saisons sur le banc du BvB, Thomas Tuchel dirige 108 rencontres et remporte la Coupe d’Allemagne 2017 en poursuivant avec conviction la même ligne directrice, celle d’un jeu collectif porté sur la créativité, la combativité et la compétitivité. Une conception du football qui lui vaut désormais, au niveau international, la reconnaissance des plus grands professionnels de notre sport. Désormais âgé de 44 ans, le manager allemand débutera sa mission au début du mois de juillet, à l’occasion de la reprise de l’entraînement. »

Sans club depuis son départ du Borussia Dortmund en mai 2017, Tuchel a paraphé un contrat de 2 ans avec le club parisien. Sa nomination a provoqué une certaine dissension en interne, puisque celle-ci aurait été décidée par l’émir du Qatar en personne, reléguant au second plan les hautes sphères parisiennes comme Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique. Ces derniers visaient des entraîneurs plus chevronnés comme Massimiliano Allegri, Antonio Conte ou Sergio Conceição. Tuchel débarque donc à Paris avec l’objectif de poursuivre l’hégémonie parisienne sur la scène nationale et de redorer le blason du PSG en Ligue des champions.