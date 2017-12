« Je pense que très vite un accord va être trouvé. Il ne s’agit pas d’un grand problème, ce n’est pas si compliqué. » Voilà comment Antero Henrique a évacué le dossier de Hatem Ben Arfa dans son interview accordée au Parisien. Or, un accord, c’est ce qu’attend le clan Ben Arfa depuis le mois de juin dernier. Accord qui n’a jamais été véritablement discuté.

Selon nos informations, rien n’a bougé récemment entre les deux parties. Des clubs français et étrangers continuent de venir aux nouvelles, séduits à l’idée d’attirer le milieu offensif français, mais cela ne va pas plus loin pour l’instant. Les déclarations de Henrique vont-elles faire bouger les choses en prévision du mercato hivernal ? Tout est encore possible.