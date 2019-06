C’est officiel, Gianluigi Buffon ne portera plus les couleurs du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale l’a annoncé via un communiqué publié sur le site officiel du club. Après seulement un an, mitigé, le portier italien de 41 ans quitte donc la formation parisienne alors qu’il disposait d’un an supplémentaire en option. Le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a commenté le départ de la légende italienne.

« Je n’oublierai jamais la fierté que tout le Paris Saint-Germain, autant le Club que les supporters, ont ressentie en voyant Gianluigi Buffon porter notre maillot. Pour la première fois de sa fabuleuse carrière, Gianluigi avait fait le choix fort de quitter l’Italie et seul un projet ambitieux et moderne comme le nôtre avait retenu son attention. Au cours de son passage au PSG, il aura apporté, non seulement à ses coéquipiers mais aussi à l’ensemble des composantes du Club, sa phénoménale expérience, son sens du professionnalisme et sa personnalité admirable, chaleureuse, rassembleuse et très ouverte sur le monde. « Gigi » restera pour toujours parmi les géants du football qui ont porté avec talent les couleurs et les valeurs du Paris Saint-Germain. Nous serons très honorés de le revoir avec nous l’an prochain, aux côtés d’autres anciens joueurs, pour célébrer les cinquante ans de notre Club. »