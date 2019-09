Arrivé dans les dernières heures du mercato, Mauro Icardi (26 ans) a déjà fait couler beaucoup d’encre. Nasser Al-Khelaïfi, interrogé en marge de l’assemblée générale de l’ECA (Association des Clubs Européens) à Genève, s’est frotté les mains de ce coup du Paris SG.

« « C’est vraiment un grand attaquant » et nous sommes heureux de l’avoir. Ses statistiques en Serie A prouvent qu’il est fort et nous comptons sur lui », a confié le patron du club de la capitale au Corriere dello Sport avant de botter en touche au sujet de l’avenir de l’attaquant argentin, prêté avec option d’achat par l’Inter Milan. « Vous voulez savoir si nous allons lever l’option en fin de saison ? On verra ».

