Alors que le Paris Saint-Germain a officialisé l’arrivée de Leandro Paredes ce matin, en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, le président du club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi, a tenu à réagir à l’arrivée du milieu argentin dans l’effectif parisien : « Nous sommes très heureux d’accueillir aujourd’hui Leandro Paredes au sein de la famille du Paris Saint-Germain. Leandro porte en lui les forces traditionnelles du football argentin, une combativité de tous les instants et de très belles qualités techniques. »

Le président qatari a ensuite évoqué l’apport de Paredes dans le collectif parisien : « Il va beaucoup apporter à notre milieu de terrain et je suis certain qu’il se fondra rapidement dans le collectif bien organisé et ambitieux de notre coach. L’arrivée de Leandro va entretenir, sur le terrain et parmi nos supporters, cette dynamique qui nous porte vers les grandes échéances qui nous attendent. Des horizons passionnants sont devant nous. »