Alors qu’il est annoncé en partance du Paris Saint-Germain pour rejoindre le FC Barcelone ou le Real de Madrid, Neymar (27 ans) a repris les chemins de l’entraînement collectif ce samedi matin. En effet, le Brésilien est présent en compagnie de ses coéquipiers qui préparent le match de championnat de dimanche soir (21h00). Le PSG se déplace au Roazhon Park pour y affronter le Stade Rennais dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1.

L’attaquant n’est pas écarté du groupe comme l’a annoncé Leonardo, alors que ce dernier avait précisé quelques jours auparavant que l’ancien Barcelonais ne serait pas intégré au groupe tant que sa situation personnelle ne serait pas réglée. Faut-il y voir un message alors que le transfert de Coutinho au Bayern bousculerait le dossier Neymar. De là à le voir être intégré au groupe pour le déplacement à Rennes ? Réponse d’ici peu.

Neymar IS present with his teammates. #SRFCPSG pic.twitter.com/iawd3zuBIr

— Jonathan Johnson (@Jon_LeGossip) 17 août 2019