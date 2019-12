Le Paris SG s’est régalé mercredi soir au Parc des Princes face à Galatasaray (5-0, 6e journée de Ligue des Champions). Neymar, auteur d’un but et de deux passes décisives, s’est également illustré en laissant un penalty à Edinson Cavani en fin de match, converti en but par el Matador. Une réconciliation avec l’Uruguayen deux ans après le fameux penaltygate ? Un geste pour apaiser les tensions avec les supporters, qui apprécient énormément le natif de Salto ? Le Brésilien s’est expliqué en longueur au micro d’Esporte Interativo en flash interview.

« Je n’ai pas fait ça pour me réconcilier avec quelqu’un. J’ai d’abord pensé au groupe, à l’équipe. L’individualisme n’a pas sa place en football. Si je cherchais ça, je jouerais au tennis, je jouerais tout seul ! Mais on joue au football. Tout le monde doit être heureux, tout le monde doit être bien. Je crois qu’Edi avait besoin de ça. Il avait besoin de marquer un but, tous les attaquants aiment marquer. Il a pu marquer, on était tous super contents, j’étais super content et tout le monde rentre à la maison avec le sourire. C’est le plus important. C’est le chemin que doit suivre notre équipe. On est en progrès, on cherche à s’améliorer, c’est ce qui compte », a-t-il lancé. C’est dit.