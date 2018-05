C’est un petit événement. Le PSG a officialisé ce jeudi la reprise partielle de l’entraînement collectif de Neymar. Le génie brésilien a touché pour la première fois le ballon sur la pelouse du Parc des Princes lors de la séance d’entraînement du jour. L’international brésilien, avec l’autorisation du club parisien, va rejoindre le Brésil dès ce soir.

« Neymar Jr a repris partiellement l’entraînement collectif avec ses coéquipiers aujourd’hui au Parc des Princes et a commencé sa préparation physique avec ballon. Sa non disponibilité pour le match à Caen justifie qu’il a été autorisé à partir au Brésil ce soir pour poursuivre son programme de reprise, comme c’était prévu à l’avance et organisé par les staff médicaux du Paris Saint-Germain et de la sélection brésilienne, » explique ainsi le point médical diffusé par le PSG.