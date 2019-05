Dans le cadre de la 35ème journée de Ligue 1, le club parisien accueille les Aiglons au Parc des Princes. Si les hommes de Thomas Tuchel n’ont plus rien à jouer en cette fin de saison, ces derniers voudront se racheter de leurs prestations décevantes face à Rennes et Montpellier. De son côté, Nice souhaite terminer en beauté sa saison en restant au contact du top 5. Une nouvelle fois, le PSG se présente sans plusieurs joueurs majeurs cet après-midi au Parc des Princes. Ainsi, Thiago Silva, Thomas Meunier, Thilo Kehrer, Stanley Nsoki et Choupo-Moting sont tous blessés.

En parallèle, Kylian Mbappé purge son deuxième match de suspension face aux Aiglons. Pour renouer avec le succès, le Paris SG va évoluer en 4-2-3-1 avec Alphonse Aréola dans les cages. Le portier français est accompagné en défense par Dani Alves, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Juan Bernat. Marco Verratti et Leandro Paredes forment la double pivot. Julian Draxler, Angel Di Maria et Neymar accompagnent Edinson Cavani en attaque.

Côté Niçois, Patrick Vieira opte pour un 4-3-3 avec Walter Benitez dans les buts. Patrick Burner, Christophe Hérelle, Dante et Malang Sarr forment la défense. Adrien Tameze, Pierre Lees-Melou et Danilo Barbosa se retrouvent au cœur du jeu tandis que Allan Saint-Maximin, Ignatius Ganago et Youcef Atal sont en attaque.

Les compositions officielles

PSG : Aréola - Alves, Marquinhos, Kimpembe, Bernat - Paredes, Verratti - Draxler, Di Maria, Neymar - Cavani

Nice : Benitez - Burner, Hérelle, Dante, Sarr - Tameze, Lees-Melou, Danilo - Saint-Maximin, Sacko, Atal