Et une sortie médiatique de plus pour Neymar. Après ses propos publiés samedi soir dans lesquels il affirmait que la fameuse remontada était le moment le plus marquant de sa carrière du joueur, la star brésilienne s’est encore exprimée au Brésil, où se dispute le tournoi de l’Instituto Neymar Jr. Cette fois, il n’a pas évoqué le Paris Saint-Germain, ni même son avenir, mais a évoqué des sujets plus personnels.

« Je ne suis ni un super-héros ni une idole parfaite. J’ai aussi mes mauvais moments, quand je veux rentrer chez moi et me cacher pour rester avec mes amis et ma famille. Je ne suis pas un super-héros qui supporte toute la pression du monde. Je fais un effort parce que je sais ce que je suis devenu, non seulement pour ma famille et mon fils, mais pour la plupart des enfants qui sont ici. Je sais que j’ai une énorme responsabilité et je veux agir de la meilleure façon possible. Toujours être honnête, c’est la chose la plus importante », a lancé le joueur.

