Mardi soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé à Istanbul face à Galatasaray dans le cadre de la 2e journée du groupe A de la Ligue des Champions (0-1). Une victoire importante qui permet aux Parisiens de compter quatre unités d’avance sur son dauphin, le Club Bruges. Thomas Tuchel s’est même offert le luxe de se passer de Kylian Mbappé (20 ans) au coup d’envoi. Pour Luis Fernandez, c’était la bonne décision car il ne fallait pas prendre de risques avec l’attaquant français qui revient de blessure.

« Il faut faire très attention avec lui. Il sort d’un claquage et il doit récupérer petit à petit. Je trouve qu’il a été très bien géré. Quand on revient de blessure il vaut mieux ne pas démarrer la rencontre car tout le monde est à fond, explique l’ancien joueur et entraîneur du club de la capitale dans les colonnes de L’Équipe. Alors que quand tu entres dans les trente dernières minutes, ton adversaire est plus éprouvé physiquement. Cela lui a permis de se protéger un peu plus... »

