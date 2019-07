Leonardo est revenu au Paris Saint-Germain avec l’intention de faire le ménage au sein de l’effectif et surtout de rétablir l’ordre au sein d’un groupe de joueurs parfois un peu légers quant à leur implication. Le premier ciblé par le directeur sportif est bien connu : il s’agit de Neymar. Comme le relate L’Equipe aujourd’hui, Leonardo n’a pas hésité à recadrer publiquement la star brésilienne à son retour de vacances, le 8 juillet, soit une semaine après tout le reste de l’effectif (hormis ceux qui avaient participé aux compétitions internationales de l’été).

Devant les autres joueurs réunis pour entendre le discours du nouvel homme fort, Leonardo a reproché, avec des mots crus, son attitude et son retard. Le numéro 10 brésilien n’avait jamais eu droit à un tel traitement depuis son arrivée au PSG. Leonardo ne serait pas non plus étranger au fait que le joueur, qui souhaite rejoindre le FC Barcelone, doit se contenter de séances individuelles (il a repris aujourd’hui avec le groupe) alors que Tuchel espérait initialement lui donner du temps de jeu dès le match face à l’Inter Milan.

