La rencontre entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, mercredi en Ligue des champions (3-0), était l’occasion des retrouvailles entre Keylor Navas (32 ans) et son ancien club mais c’était aussi le cas pour Alphonse Areola (26 ans). Prêté cette saison chez les Merengues, le gardien français, qui est resté sur le banc, retrouvait lui aussi son ancienne équipe. Après la victoire des Parisiens, Eric-Maxim Choupo-Moting publiait un selfie en compagnie de Kylian Mbappé et d’un Areola tout sourire... Un cliché qui n’a pas été apprécié en Espagne. L’international tricolore a donc tenu à s’excuser sur son compte Instagram.

« Après la rencontre, j’ai croisé mes anciens coéquipiers et amis, auxquels je n’avais pas eu le temps de dire au revoir, explique le joueur formé au PSG. Pour cela, je réitère mes excuses aux Madridistes qui ont pu se sentir offensés, ce n’était pas mon souhait, et j’espère que nous pourrons tous ensemble connaître de nombreux succès. Hala Madrid ! »

