À l’occasion de la première journée du groupe A en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain commence avec un gros morceau. Le club de la capitale reçoit, ce mercredi (rencontre à suivre sur notre live commenté), le Real Madrid dans son antre du Parc des Princes.

Et selon les informations de l’Équipe, Neymar (27 ans) sera présent dans sa loge pour assister à cette rencontre. Le Brésilien, suspendu initialement trois matches, a vu sa peine réduite par le Tribunal Arbitral du Sport et pourra participer au troisième match des phases de poules face à Bruges, le 22 octobre prochain. Mais pour le retour de son club dans cette compétition, l’attaquant fera acte de présence avec son père et quelques amis afin de dissiper les doutes sur son implication après son été agité.

