Battu par le Stade Rennais il y a quelques semaines (1-2), le Paris Saint-Germain a chuté pour la deuxième fois de la saison ce mercredi soir contre le Stade de Reims, au Parc des Princes (0-2, 7e journée de Ligue 1). Auteur d’un joli but en fin de rencontre, Boulaye Dia est donc revenu sur cet exploit au micro de Canal +.

« On a fait preuve d’une bonne solidarité, d’une bonne cohésion, d’un bon état d’esprit. Ce sont nos valeurs. On s’y accroche et voilà ! Ça prouve qu’on peut faire des résultats, a lâché l’attaquant de 22 ans avant d’enchaîner. Le plus important, c’est la victoire. Le geste (son ciseau en fin de match, ndlr), c’est pour clôturer la belle soirée. (...) C’est formidable. Après, on sait ce qu’on peut faire et on sait ce qu’on ne peut pas faire. On a été récompensés. »

