Le Paris Saint-Germain et Leonardo s’activent dans la reconfiguration du centre de formation annonce l’Equipe. En effet, le club de la capitale a vu partir Thiago Motta (entraîneur des U19) et Laurent Huard (entraîneur des U17). Le premier était en froid avec le désormais ex-directeur sportif Antero Henrique. Quant au second, il intègre le staff de l’AS Saint-Etienne et devient l’adjoint de Ghislain Printant.

Ainsi, le nouvel organigramme parisien, validé par Leonardo, devrait voir s’ajouter deux nouveaux noms. Ancien directeur du centre de formation de l’Olympique Lyonnais, Stéphane Roche devrait prendre en charge les moins de 19 ans. Stéphane Moreau, directeur du centre de formation de Laval, deviendra quant à lui l’entraîneur des moins de 17 ans.

