Sur la pelouse du Parc des Princes, le Racing Club de Strasbourg Alsace n’a rien pu faire face au Paris Saint-Germain ce mercredi lors de son seizième de finale de Coupe de France (0-2). Titulaire pour cette rencontre côté strasbourgeois, Anthony Gonçalves a notamment croisé la route de Neymar, finalement sorti sur blessure en deuxième période. Et le milieu français n’a pas apprécié le comportement de l’international brésilien. Après la rencontre, le joueur de 32 ans est revenu sur le sujet, et n’a pas hésité à tailler l’ancien joueur du FC Barcelone.

« C’est son style, mais forcément quand tu veux jouer comme ça, ne viens pas te plaindre si tu prends des coups derrière. C’est un grand joueur, je respecte le joueur qu’il est. Maintenant, on n’est pas là pour qu’il s’amuse avec nous, on n’est pas ses faire-valoir donc voilà, il veut s’amuser donc nous, on répond avec nos armes. On ne se laissera pas faire, on a un maillot à défendre, on a des couleurs à défendre, on a un public qui est venu en nombre à défendre aussi. Donc on n’est pas là pour rigoler... Il peut s’amuser, il n’y a pas de soucis, c’est son style et je pense que les gens viennent aussi pour ça. Mais bon, après qu’il ne vienne pas chouiner, il aime bien le faire. Je respecte le talent et le joueur qu’il est, mais voilà... Après, ça fait partie de sa panoplie, c’est comme ça et nous on répond de notre façon », a lâché Anthony Gonçalves sur Eurosport.