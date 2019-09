À l’occasion de la 8e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se rend au Matmut Atlantique pour affronter Bordeaux, ce samedi (rencontre à suivre sur notre live commenté). Alors que le club de la capitale a perdu pour la deuxième fois de la saison contre Reims, en milieu de semaine (0-2), Thiago Silva et ses coéquipiers veulent montrer un autre visage face aux Marines et Blancs.

« Pendant une saison, il y a toujours des moments difficiles. On a subi deux défaites. Après celle contre Rennes, on est bien revenu. On a montré une bonne mentalité. Cette défaite à domicile va nous donner un peu plus de motivation. On va tout donner sur le terrain et aller chercher la victoire, confie le capitaine parisien sur le site officiel du club. On a conscience des difficultés que l’on va rencontrer à Bordeaux. Nous allons tout faire pour aller gagner là-bas, avec beaucoup de respect pour cette équipe qui fait un bon début de saison. Il faudra montrer un autre visage et jouer avec personnalité. Je pense que nous sommes prêts. »

