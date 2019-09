Concurrencé par Colin Dagba depuis le début de la saison, Thomas Meunier s’est rappelé au bon souvenir des observateurs ce mercredi soir face au Real Madrid (3-0, 1ère journée de Ligue des Champions), avec un match correct et un but au compteur. Interrogé au micro de RMC Sport, le latéral droit a expliqué qu’il vivait parfois mal sa situation mais qu’il donnait tout pour le Paris SG.

« Ma philosophie et ma mentalité n’ont jamais changé. Je l’ai dit depuis mes premiers pas ici que je serais dévoué au PSG jusqu’à la fin de mon contrat, voire plus. Il (Thomas Tuchel, ndlr) pourra compter sur moi, des fois c’est un peu frustrant (le fait de ne pas jouer) et le plaisir, c’est de jouer au football. Mais des choix sont faits et le coach fera ses choix », a confié le Belge, lucide.

