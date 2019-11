Co-capitaine de la Seleção, indétrônable capitaine du Paris Saint-Germain, auteurs de prestations très solides sous la tunique parisienne depuis le début de la saison, récompensé par un titre honorifique de joueur de Ligue 1 au mois d’octobre, Thiago Silva a fêté ses 35 ans et ne semble pas loin de sa meilleure forme. Arrivé en 2012 dans la capitale, le Brésilien arrivera au terme de son contrat en juin prochain. Et les spéculations au sujet de son avenir vont bon train. Prolongation ou pas ? Présent en conférence de presse à la veille de la rencontre PSG-LOSC (vendredi, 20h45, à suivre en direct commenté sur notre site), Thomas Tuchel en a profité pour évoquer son joueur et fait un appel du pied à Leonardo.

« Leonardo connaît mon avis, c’est mon rôle de lui donner. Je suis entraîneur, j’espère qu’il ressent la même chose que je ressens pour Thiago. Il est capitaine, c’est un leader, un modèle pour nous dans le vestiaire et sur le terrain, ça fait plaisir. Il joue un football exceptionnel. Depuis le premier jour, il est exceptionnel. (Sa prolongation) Ce n’est pas le sujet le plus important, mais c’est un gars exceptionnel, très fiable. Il a une personnalité un peu fragile, mais ça me va bien. Comme je l’ai déjà dit, nous avons une bonne relation, c’est quelqu’un dont je suis très très proche, qui est super fiable. Je ne vois pas un PSG sans Thiago aujourd’hui, je ne peux pas y penser, » a martelé le technicien allemand. Reste à savoir si le directeur sportif du PSG, à l’origine de la venue du défenseur à Paris il y a 7 ans, sera réceptif.