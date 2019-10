Dans le cadre de ses deux matchs amicaux qui auront lieu mi-novembre, le sélectionneur du Brésil, Tite, n’a pas convoqué Neymar. Selon les dires de l’entraîneur de la Seleçao, la star brésilienne devrait faire son retour sur les terrains d’ici au 10 novembre prochain. Une information qu’il aurait reçu de la part du staff du Paris Saint-Germain. Interrogé en conférence de presse d’avant Classico, Thomas Tuchel s’est amusé de cette information et s’est penché sur le retour de son numéro 10.

« Un retour le 10 novembre ? c’est bien pour la sélection brésilienne si le docteur du Brésil a dit ça. On doit discuter, avoir une discussion avec l’équipe nationale. C’est moi l’entraîneur ici , c’est une discussion entre le club et la sélection. On fait tout notre possible pour récupérer Ney le plus vite possible. Ça va mieux, il va bien » a-t-il expliqué. Une chose est sûre, il ne sera pas présent dans le groupe pour la réception de l’Olympique de Marseille ce dimanche soir (21h) en Ligue 1.