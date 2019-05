Arrivé l’été dernier au Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel avait paraphé un contrat de deux ans et s’était vu confier la lourde tâche de ramener la Ligue des champions à la maison. Après avoir remporté le Trophée des Champions 2018, à Shenzhen (Chine), Thomas Tuchel sera parvenu à guider le PSG vers son 8e titre de champion de France, en laissant toutefois quelques tas de plumes sur le chemin, face à Manchester United en Ligue des champions, Guingamp en Coupe de la Ligue et au Stade Rennais en Coupe de France.

Une première saison loin des ambitions affichées par le club et c’est l’avenir du technicien allemand de 45 ans dans la capitale qui s’obscurcissait déjà. Mais ce samedi, au lendemain de l’épilogue du championnat version 2018/19, le Paris SG a conforté Thomas Tuchel dans ses fonctions et l’a même prolongé d’une saison. Ce dernier n’a pas tardé à réagir, via un communiqué publié sur le site du club.« Je suis très heureux et fier de ma prolongation et de mon engagement au Paris Saint-Germain. Merci au Président et à l’ensemble du club pour la confiance qu’ils me témoignent ainsi qu’à mon staff. Cela ne fait que renforcer mon objectif de porter cette équipe au sommet de ses ambitions grâce au travail de tous. Je suis également très touché par les marques de soutien des supporters. Je suis convaincu que le meilleur est à venir pour notre club, » a-t-il déclaré.