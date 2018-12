Cet été, le Paris Saint-Germain s’est renforcé en recrutant notamment le jeune défenseur de Schalke 04, Thilo Kehrer. Arrivé pour environ 35M€, le polyvalent défenseur allemand s’est engagé pour cinq saisons sous le maillot du PSG. Et cette saison, pour ses premiers mois sous ses nouvelles couleurs, Kehrer est fréquemment utilisé par Thomas Tuchel, qui apprécie notamment sa polyvalence, comme il l’a déclaré en conférence de presse.

« C’est le grand avantage de Thilo. Il peut jouer à plusieurs positions. C’est l’une des raisons pour laquelle on l’a fait venir. Il peut jouer à plusieurs postes. A Liverpool, il était très important pour nous. Il offre beaucoup de challenge et beaucoup d’agressivité. C’est une caractéristique dont on a besoin. Je pense qu’il aime beaucoup le poste droit dans une défense à trois. Il peut jouer à gauche aussi. C’est un grand avantage. Il est super important. » L’Allemand appréciera.