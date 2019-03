Après plusieurs années passées aux Etats-Unis, Timothy Weah a débarqué au Paris Saint-Germain. Suite à ses quatre années de formation au PSG, l’attaquant américain a signé son premier contrat pro l’été dernier. Mais après des débuts réussis, ce dernier n’a plus été convoqué par Thomas Tuchel lors de la première partie de saison. Pour retrouver du temps de jeu, le joueur de 19 ans a alors été prêté au Celtic Glasgow jusqu’à la fin de la saison. Interrogé sur son avenir par Le Parisien, l’international américain a cependant déclaré qu’il ne savait pas encore ce qu’il allait faire : « on ne sait jamais, on verra après la saison. On va en parler avec Badou (Sambagué, son avocat). (...) Pour l’instant, je ne suis pas très sûr de ce que je ferai, on va en discuter. »

Dans quelques mois, Timothy Weah reviendra en tout cas dans la capitale française, où il a encore un contrat jusqu’en juin 2020. Et malgré la concurrence très forte de Kylian Mbappé, Neymar, Edinson Cavani, Angel Di Maria ou encore Eric-Maxim Choupo-Moting, le joueur américain compte bien s’imposer au PSG. « C’est toujours mon objectif. Je pense que si je travaille, je peux trouver ma place. Pour le moment, c’est un peu dur, parce qu’il y a les grands, mais j’y pense toujours. Je ne vais jamais lâcher. Ça dépend de la confiance du coach. S’il n’y en a pas, je ne trouverai pas ma place, donc on verra », a conclu le fils de Georges Weah, qui ne manque donc pas d’ambition.