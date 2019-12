Ce mercredi soir, pour Paris Saint-Germain-Galatasaray (5-0), de la sixième et dernière journée de Ligue des Champions, Neymar a été très grand. Meilleur joueur sur la pelouse, le Brésilien s’est offert un but, deux passes décisives et surtout la belle image de la soirée. Lorsque le PSG obtient un penalty à la 84e minute, l’habituel tireur le laisse à Cavani, en méforme et manque de confiance. Voici ce qu’en a pensé son coach.