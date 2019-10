Ce soir, le Paris Saint-Germain s’apprête à affronter le Club Bruges pour le compte de la troisième journée de la Ligue des Champions (rencontre à suivre sur notre live commenté). Un match pour lequel le coach Thomas Tuchel a décidé de laisser Kylian Mbappé et Edinson Cavani sur le banc. Et de titulariser Eric-Maxim Choupo-Moting.

Interrogé avant la rencontre par RMC Sport, Tuchel s’est expliqué. « On a un match de Ligue des Champions à l’extérieur et on commence avec des joueurs capables de jouer 90 minutes. Edi et Kylian n’en sont pas capables. C’est le choix de finir le match avec eux. Choupo est dans un bon moment et est plus physique que Pablo (Sarabia). On peut jouer de longs ballons avec lui. On s’attend à un pressing de Bruges ».