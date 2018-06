C’est désormais une habitude, à chaque mercato ou presque, Marco Verratti (25 ans) obtient une rallonge de la part du Paris SG. La Gazzetta dello Sport croit savoir que le milieu de terrain, récemment annoncé dans le viseur de Manchester United, pourrait une nouvelle fois prolonger avec le club de la capitale, moyennant revalorisation.

Le quotidien sportif italien au papier rose avance ainsi que les discussions avancent bien entre les pensionnaires du Parc des Princes et Mino Raiola, l’agent de l’international italien (25 sélections, 1 but). On parle d’un bail courant jusqu’en juin 2022 ou 2023 et d’un salaire annuel net de 10 M€. Il deviendrait l’un des Transalpins les mieux payés au monde, derrière Graziano Pellè (32 ans, Shandong Luneng, 15 M€ par an).