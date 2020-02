Unai Emery n’a pas forcément laissé un très bon souvenir à Paris, notamment à cause du fameux épisode de la remontada face à Barcelone. Mais l’Espagnol a toujours pu compter sur le soutien de son président, comme il l’a confié dans un entretien accordé à France Football à paraître mardi.

« Je me suis toujours senti soutenu par le président Nasser. Par exemple, quand on était sur le point de faire signer Neymar, ça a été à moi d’expliquer en personne à “Ney” que l’on allait faire l’équipe autour de lui. Avec un joueur aussi phénoménal, tu ne peux pas lui dire qu’il y a déjà une équipe et qu’il va devoir s’adapter. Tu dois faire l’équipe pour lui. Sinon, il ne vient pas, c’est certain. Le président et la direction parlent contrat. Mais c’est l’entraîneur qui doit le convaincre du projet de jeu », a expliqué l’entraîneur basque. Nasser Al-Khelaifi n’a donc pas hésité à lui confier de sacrées responsabilités à Paris !