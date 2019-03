Avec 11 buts et 12 passes décisives cette saison, Steven Bergwijn (21 ans) s’affirme comme l’un des joueurs les plus dangereux d’Eredivisie. Le PSV Eindhoven, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2022, s’en frotte déjà les mains. Selon les informations de De Telegraaf, la liste des prétendants de l’international néerlandais (3 sélections) est assez impressionnante.

Liverpool, Tottenham, Manchester United, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et l’Inter Milan suivent en effet ses prestations attentivement. Chez les champions des Pays-Bas en titre, on s’imagine déjà battre le record de la plus grosse vente (Memphis Depay à Manchester United en 2015 pour 34 M€).