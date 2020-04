Les supporters de l’Olympique Lyonnais ne diront pas le contraire. Avant l’arrivée de Juninho, le club présidé par Jean-Michel Aulas avait signé son premier très gros coup en recrutant Sonny Anderson en 1999 alors que l’attaquant brésilien se morfondait du côté du FC Barcelone. Pourtant, Sonny Anderson aurait pu filer à Marseille la même année. C’est ce qu’a confié l’ancien entraîneur du club phocéen Rolland Courbis.

« Notre option numéro 1 à ce moment-là, c’était Sonny Anderson. Il était remplaçant de Kluivert au Barça. Les échos qu’on a, c’est qu’il aurait une blessure à la voûte plantaire très difficile à guérir. Il fallait mettre 80-100 millions de francs à l’époque. On hésite avec Robert Louis-Dreyfus. On se dit que si le Barça veut s’en séparer... On ne le fait pas, et avec l’argent qui était prévu, on fait deux joueurs : Ibrahima Bakayoko et Kaba Diawara. Il y en a qui ne se trompent jamais dans leur vie, moi malheureusement ça m’est arrivé », a-t-il confié dans un live réalisé avec Le Phocéen.