Le 28 décembre en Espagne, c’est le Jour des Saints Innocents. Et la tradition n’est autre que de faire des blagues et des farces à ses proches, un peu à l’image du 1er avril en France. Tous les ans, les clubs de football se mêlent à la fête et en profitent pour troller leurs supporters. Cette saison, la Real Sociedad en a fait peur à plus d’un du côté de Saint-Sébastien.

Via ses réseaux sociaux et son site officiel, le club basque a annoncé le départ sous forme de prêt de Martin Odegaard, maître à jouer de l’équipe, vers Manchester City ! Une blague, mais aussi une façon de dénoncer le traitement médiatique de certains médias espagnols - et plus précisément madrilènes - qui fantasment déjà sur un retour du Norvégien à Madrid cet été alors que l’accord entre les deux clubs stipulait un prêt de deux ans. « Nous sommes obligés de prendre cette décision difficile pour éviter la lourdeur qui nous attendait pendant les six prochains mois depuis certains pôles médiatiques », a ainsi ironisé le club.