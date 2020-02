Voilà une déclaration qui ne devrait pas mettre tout le monde d’accord. Passé par le Paris Saint-Germain entre 2014 et 2017, Serge Aurier (27 ans) a alterné son passage au sein du club de la capitale entre bonnes performances sportives et déboires extra-sportifs (avec notamment l’affaire Périscope, en février 2016). S’il n’a pas laissé un souvenir impérissable dans le cœur des supporters franciliens, le latéral droit de Tottenham a tenu une comparaison assez surprenante entre les fans en Angleterre, ainsi que sur ceux du PSG et de l’OM.

« Les gens sont vraiment fans (en Angleterre). En France, à Marseille, et c’est ce que j’aime bien là-bas, tu ne verras pas de maillots de Paris. Ils sont fiers. Mais à Paris, combien de gens je vois avec le maillot de Marseille (il sourit) ? En France, il y a très peu de personnes qui sont fières de supporter une équipe. Ce n’est pas la même passion. Ici, quand on perd et qu’on va saluer les supporters, ils ne vont pas te faire de doigt d’honneur. Ils vont t’applaudir parce qu’on a perdu, certes, mais tu as donné le meilleur », a confié l’international ivoirien au cours d’un entretien accordé à France Football. Pas sûr que tout le monde soit d’accord avec les propos de Serge Aurier, du moins concernant ceux sur Paris et Marseille.